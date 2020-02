Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros bras de fer programmé l’été prochain pour Kurzawa ?

Publié le 1 février 2020 à 21h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa semble bien parti pour quitter librement le Parc des Princes. Et deux cadors italiens devraient revenir à la charge à son sujet.

Tout au long du mercato hivernal, Layvin Kurzawa (27 ans) a été annoncé sur le départ du PSG : Arsenal et la Juventus ont été des pistes chaudes pour le latéral gauche tricolore, mais son transfert n’a finalement pas abouti, et l’ancien joueur de l’AS Monaco devrait donc quitter gratuitement le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. D’ailleurs, deux prétendants de renom seraient déjà positionnés pour récupérer Kurzawa…

La Juve et l’Inter toujours en course ?