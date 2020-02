Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé dans ce dossier brûlant ?

Publié le 2 février 2020 à 7h15 par B.C.

Alors le PSG souhaite rapidement faire signer un premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi, le club parisien serait confiant sur l’issue de ce dossier.

Le mercato hivernal a fermé ses portes ce vendredi, et le PSG a jugé bon de ne pas injecter de sang neuf dans l’effectif. Désormais, Leonardo va pouvoir gérer d’autres dossiers épineux, concernant notamment Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux titis parisiens n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel au PSG, mais Leonardo s’est montré rassurant sur la question ce vendredi : « Je pense que les rapports avec eux et leur entourage sont positifs. Honnêtement, on voulait attendre la fin du mercato aussi ».

Le PSG est confiant pour Kouassi