Mercato - PSG : Leonardo a tout fait pour boucler cette grosse opération !

Publié le 2 février 2020 à 1h15 par B.C.

Cet hiver, le PSG a tenté d’envoyer Layvin Kurzawa vers la Juventus afin de récupérer en échange Mattia De Sciglio. Et à en croire un agent italien, Leonardo était déterminé à boucler cette opération.

En marge de la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi, Leonardo a confié aux journalistes présents au Camp des Loges que le PSG était proche de boucler un échange avec la Juventus comprenant Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, juste avant que les Turinois ne fassent volte-face dans ce dossier. « On avait un accord pratiquement fait avec le joueur, avec De Sciglio, du côté de la Juve, ça a fait sauter. On est contents que Layvin reste. Il a sa place dans l'équipe », a confié le directeur sportif du PSG.

« Je suis sûr que le PSG voulait le faire à 100% »