Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tout pour retenir Kylian Mbappé ?

Publié le 2 février 2020 à 13h15 par T.M.

Après l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ce samedi, l’avenir du Français au PSG vient à nouveau s’assombrir. Toutefois, le club de la capitale ne devrait en aucun cas faciliter le départ de son joyau.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats. Alors que l’attaquant du PSG est sous contrat jusqu’en 2022, le Real Madrid devrait passer à l’offensive durant l’été. Leonardo souhaiterait toutefois contre-attaquer en prolonger le Français. Des discussions ont actuellement lieu en coulisse, mais l’accrochage entre Mbappé et Thomas Tuchel lors de la rencontre face à Montpellier ce samedi pourrait bien avoir un impact sur la suite des opérations. De quoi rapprocher l’attaquant de 21 ans de la porte de sortie ?

Le PSG tient à Mbappé !