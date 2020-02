Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Gueye sur l’accrochage entre Tuchel et Mbappé

Publié le 2 février 2020 à 18h45 par J.-G.D.

Présent en zone mixte après le succès du PSG contre Montpellier, Idrissa Gueye commente l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé.

La scène fait grand bruit. Sorti par Thomas Tuchel à la 68e minute face à Montpellier samedi (5-0), Kylian Mbappé a vite fait part de son agacement. Un choix tactique de l’Allemand mal compris par le buteur du PSG. Interrogé après la rencontre, l’entraineur parisien affichait une certaine tristesse : « J e suis l'entraîneur, quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre. C'est moi. Il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Ce ne sont pas de bonnes images. Je ne suis pas en colère, mais je suis triste, car ce n'est pas nécessaire ». Certains joueurs du PSG, dont Idrissa Gueye, comprennent en revanche le comportement de Mbappé.

« C’est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts et de rester sur le terrain, ça se comprend »