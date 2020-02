Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel en rajoute une couche sur son accrochage avec Mbappé !

Publié le 1 février 2020 à 22h15 par A.D.

Sorti en cours de match face à Montpellier, Kylian Mbappé s’est pris le bec avec Thomas Tuchel. Le coach allemand a tenu à faire passer un message clair à l’attaquant du PSG après la rencontre.

Thomas Tuchel regrette l’attitude de Kylian Mbappé. Remplacé par Mauro Icardi contre Montpellier (5-0), le numéro 7 du PSG s’en est pris à son entraineur avant de rejoindre le banc des remplaçants. En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel est revenu sur son accrochage avec Kylian Mbappé.

«Je ne suis pas en colère, mais triste»