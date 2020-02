Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel recadre Mbappé après leur accrochage…

Publié le 1 février 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a affiché son mécontentement à l’encontre de Thomas Tuchel lors de sa sortie du terrain face à Montpellier (5-0), l’entraîneur du PSG a regretté l'attitude de son joueur.

C’est une image dont se serait bien passé le PSG. Remplacé à l’heure de jeu par Thomas Tuchel lors du match face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé n’a pas apprécié la décision de son entraîneur et lui a fait savoir au bord du terrain, avant de rejoindre le banc de touche en affichant son mécontentement. Interrogé par Canal+ sur l’échange vif qu’il a eu avec Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a reconnu qu’il était déçu de cette réaction, sans pour autant ajouter de l'huile sur le feu.

« On fait du foot, pas du tennis »