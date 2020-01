Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Paredes… Tuchel répond à ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 1 février 2020 à 1h45 par La rédaction

Le dernier match entre Montpellier et le PSG avait été entaché par une altercation en fin de rencontre entre Neymar et Andy Delort. Ce dernier a d'ailleurs relancé les hostilités dans la presse ce vendredi, mais Thomas Tuchel n'a pas souhaité commenter ces déclarations.

Le dernier match entre Montpellier et le PSG s’était soldé par une victoire des hommes de Thomas Tuchel (3-1). Mais après la rencontre, une dispute avait éclatée dans les couloirs de la Mosson entre Andy Delort et Neymar. Le Montpelliérain reprochait à certains joueurs du PSG de s’être montrés irrespectueux durant la rencontre. Avant le match retour, qui aura lieu ce samedi, Andy Delort a de nouveau abordé la prétendue arrogance des joueurs du PSG, Neymar et Leandro Paredes en tête : « Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… ».

« Je préfère qu'on donne notre avis sur le terrain »