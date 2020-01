Foot - PSG

PSG : Quand Unai Emery interpelle directement Neymar !

Publié le 31 janvier 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Ancien entraîneur du PSG (2016-2018), et fraîchement remercié par Arsenal, Unai Emery estime que l’esprit de Neymar est davantage focalisé sur le club de la capitale que par le passé.

Les offres ne manquaient pas Neymar lors du dernier mercato estival. Le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité les multiples propositions du FC Barcelone, de la Juventus ou du Real Madrid. La star du PSG a tout fait pour quitter le Champion de France, sans réussite. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de certaines supporters du PSG au début de saison. Ex-coach de Neymar dans la capitale, Unai Emery se prononce sur l'international brésilien.

« Neymar est davantage concentré et convaincu par le projet »