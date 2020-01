Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour le «génie» Neymar !

Publié le 28 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Auteur d’un doublé décisif avec le PSG dimanche face au LOSC, Neymar a notamment inscrit un but somptueux qui a beaucoup plu à Pierre Ménès.

« Je suis à 100%, je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu'on va faire de grandes choses. Je pense que je suis dans la meilleure forme, dans la meilleure phase de ma saison, je suis très content et très heureux », confiait Neymar dimanche soir au micro de Canal + après la victoire du PSG sur le terrain du LOSC (2-0), affichant donc son bonheur d’avoir retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Et sur son blog, Pierre Ménès y est allé de son commentaire élogieux sur l’ouverture du score de la star brésilienne du PSG.

« Un but génial marqué par un génie »