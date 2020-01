Foot - PSG

PSG : Neymar se livre sans détour sur ses prestations XXL !

Publié le 27 janvier 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a rendu une nouvelle copie brillante dimanche soir face au LOSC, Neymar s’est confié sur son bel état de forme avec le PSG.

Auteur d’un doublé décisif dimanche soir sur le terrain du LOSC (victoire 2-0), Neymar semble avoir retrouvé son meilleur niveau en ce début d’année 2020 avec le PSG. L’attaquant brésilien compte déjà 13 buts et 5 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1 cette saison, et il affiche un état de forme très rassurant quelques semaines avant d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Interrogé au micro de Canal + dimanche soir, Neymar a évoqué son retour au premier plan avec le PSG.

« Je suis très heureux »