Foot - PSG

PSG : Navas rend un vibrant hommage à Neymar !

Publié le 26 janvier 2020 à 22h45 par La rédaction

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, Keylor Navas a rendu hommage à son coéquipier Neymar.

Keylor Navas a rejoint cet été le Paris Saint-Germain pour un montant de 15M€. Après cinq saisons couronnées de succès et de trophées au Real Madrid, et notamment trois Ligues des Champions, le gardien costaricien s'est envolé vers le club de la capitale. Grâce à ce transfert, Keylor Navas a retrouvé un ancien adversaire en la personne de Neymar. Si les deux hommes se sont affrontés à maintes reprises, ils défendent aujourd’hui les mêmes couleurs pour le plus grand bonheur de Keylor Navas.

« Il nous rend plus forts »