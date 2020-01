Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Navas sur son arrivée à Paris !

26 janvier 2020

Arrivé cet été du Real Madrid, Keylor Navas n’est pas venu dans la capitale française pour faire du tourisme à en croire ses dires.

Le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain a connu de grands changements lors du dernier mercato estival. Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus, Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort et Alphonse Areola a été prêté au Real Madrid. Dans le sens inverse, Sergio Rico est arrivé du FC Séville mais surtout, Keylor Navas s’est engagé avec le club de la capitale pour 15M€ en provenance du Real Madrid. Et après avoir passé cinq années chez les Merengue, le portier costaricien n’est pas venu au PSG pour se relâcher sur un plan sportif.

« Je ne suis pas venu ici pour m’amuser »