Mercato - PSG : Thomas Tuchel valide totalement une recrue estivale !

Publié le 25 janvier 2020 à 21h15 par A.M.

Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid, Keylor Navas donne entière satisfaction à Thomas Tuchel qui souligne ses qualités humaines en plus de son apport sportif.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain cet été, Leonardo a rapidement identifié un problème récurrent du club de la capitale, à savoir le poste de gardien de but. Ainsi, le dirigeant brésilien a cédé Kevin Trapp et Alphonse Areola avait d’installer Keylor Navas au poste de titulaire. Recruté pour 15M€ en provenance du Real Madrid, le Costaricien a réalisé une énorme première partie de saison au PSG, ce qui enchante Thomas Tuchel.

Tuchel est fan de Navas