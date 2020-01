Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a bien tranché pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2020 à 1h30 par H.G.

Constamment annoncé sur le départ du Real Madrid, Gareth Bale n’aurait en réalité aucune intention de mettre un terme à son aventure chez les Merengue à court ou moyen terme.

« Il a deux ans et demi de contrat ici. Il va bien, il sera là et tout ira bien. (…) Un prêt en Premier League ? Non, jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi serait-il prêté ? C’est ridicule », déclarait dernièrement Jonathan Barnett au sujet de l’avenir de Gareth Bale. Ainsi, en dépit du fait que l’international gallois soit fréquemment annoncé sur le départ du Real Madrid en raison de son physique qui semble l’avoir lâché et de ses performances sportives en berne, l’agent de l’attaquant de 30 ans avait tenu à affirmer que son client ne s’en irait ni cet hiver, ni l’été prochain. Et à en croire les indiscrétions de la presse espagnole parues ce samedi, Gareth Bale devrait bien rester encore un moment au Real Madrid.

Son agent aurait repoussé toutes les offres de Premier League