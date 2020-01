Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale serait déjà écrit !

Publié le 23 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Toujours au Real Madrid, Gareth Bale reste au cœur des rumeurs d’un départ. Pourtant, à en croire son agent, son avenir serait bien différent.

Suite à son transfert avorté en Chine, Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid. Toutefois, pour le Gallois, cela ne s’est pas arrangé chez les Merengue. Un départ est donc encore et toujours évoqué dans les médias. Faut-il donc s’attendre à voir prochainement Bale quitter la Casa Blanca ? Absolument pas à en croire les propos de Jonathan Barnett.

« Il sera là et tout ira bien »