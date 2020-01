Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Quique Setién dans ce dossier chaud !

Publié le 25 janvier 2020 à 23h30 par La rédaction

Proche d’un départ vers l’Inter au début du mercato, Arturo Vidal semble finalement bien parti pour rester à Barcelone. Son entraîneur Quique Setién a dû répondre aux interrogations concernant le Chilien.

Arturo Vidal ne vit pas ses meilleures heures à Barcelone. Après avoir progressivement été mis sur le banc cette saison, le Chilien a intenté une action en justice il y a moins d'un mois contre son employeur, le FC Barcelone, à propos d’impayés relatifs à divers bonus. Comme un cadeau d’adieu pour celui qui, à cet instant, semblait plus proche que jamais d’un départ en Italie et en particulier à l’Inter. Mais quelques semaines plus tard, son transfert semble être de l'histoire passée puisque les Nerazzurri négocieraient actuellement Christian Eriksen. Et à Barcelone, on ne souhaite pas perdre un nouveau milieu, après avoir prêté Carles Alena au Real Bétis. Arturo Vidal pourrait donc finalement rester à Barcelone cet hiver.

« J’ai déjà dit que je n’allais pas commenter le mercato »