Mercato - OM : Eyraud, licenciement... Adil Rami revient sur son départ !

Publié le 25 janvier 2020 à 23h00 par A.D.

Au mois d’août dernier, Adil Rami a été licencié par l’OM pour faute grave. Le champion du monde français est revenu sur son départ du club phocéen.

Adil Rami est encore sous le choc. Il y a tout juste cinq mois, le défenseur de 34 ans a été licencié pour faute grave par la direction de l’OM. Libre de tout contrat, le champion du monde français s’est engagé en faveur de Fenerbahçe à quelques jours de la fin du mercato estival. Lors d’un entretien accordé au Parisien , Adil Rami s’est livré sur son départ de l’OM.

«Ça a été choquant et lunaire de se faire virer»