Mercato - OM : Dario Benedetto dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 25 janvier 2020 à 20h00 par A.M.

Recruté l’été dernier pour près de 15M€, Dario Benedetto s’est prononcé sur les coulisses de son arrivée et ses discussions avec Andoni Zubizarreta.

Depuis le début de l’ère McCourt, l’Olympique de Marseille est en quête d’un grand attaquant. Et alors que Kostas Mitroglou et Valère Germain ont été loin de répondre aux attentes, André Villas-Boas a décidé de miser sur Dario Benedetto l’été dernier au moment de sa nomination sur le banc de l’OM. Recruté pour 15M€ en provenance de Boca Juniors, l’attaquant argentin a livré les coulisses de son arrivée sur la Canebière.

«J'aurais adoré me rendre le plus vite possible là-bas»