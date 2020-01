Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a les idées claires pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Si Dario Benedetto est aujourd’hui à l’OM, ce serait en grande partie grâce à André Villas-Boas. Toutefois, pour l’Argentin, pas question de lier son avenir à son entraîneur.

A la recherche du « grantakan » durant l’été, l’OM a pu compter sur les conseils d’André Villas-Boas. A peine nommé, l’entraîneur portugais avait alors glissé le nom de Dario Benedetto. Un dossier qui s’est par la suite bouclé. Entre les deux hommes, le lien est fort. Par conséquent, alors que l’avenir de Villas-Boas semble désormais incertain, un doute pourrait être présent pour Benedetto. Toutefois, l’Argentin a été clair.

« J’espère rester les 4 ans »

Au micro de RMC, Dario Benedetto s’est lâché sur son avenir. Et l’Argentin a fait le point concernant un possible lien avec l’avenir d’André Villas-Boas : « Si mon futur est lié à lui ? Ça arrive souvent avec les entraîneurs, que leur contrat s'arrête pour diverses raisons. Mais j'ai signé un contrat avec l'OM, même si André a fait beaucoup pour que je puisse revêtir ce maillot, mon contrat est avec le club, mon devoir est de le remplir, je suis content ici, et j'espère rester les 4 ans. Mais plein de choses peuvent se passer avec l'entraîneur. Il faut toujours se préparer à tout ce qui peut arriver ».