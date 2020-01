Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet argument XXL qui pourrait pousser Payet vers la sortie !

Publié le 25 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de West Ham, Dimitri Payet pourrait permettre à l’OM de faire une très grosse économie en cas de départ cet hiver.

« Payet intransférable ? Pour moi, oui. Et il le sait (…) Je ne sais pas si c'est vrai, il faut être prêt si ça se confirme. Mais je ne pense pas que ça arrivera, on reste quand même dans l'attente », confiait dernièrement André Villas-Boas sur l’avenir de Dimitri Payet, alors que le milieu offensif de l’OM intéresserait son ancien club de West Ham. Et malgré ces propos de l’entraîneur portugais, l’OM pourrait se laisser tenter par l’aspect financier du dossier Payet en le laissant filer.

Une économie de 30M€ si Payet part ?

L’Equipe a révélé vendredi dans ses colonnes que l’OM pourrait effectuer une très belle économie en laissant partir Dimitri Payet cet hiver. En plus de l’indemnité de transfert qu’il percevrait, le club phocéen effectuerait une économie qui avoisinerait les 30M€ entre la prise en charge de son salaire et les cotisations sociales sur ses deux ans et demi de contrat restant. De quoi inciter l’OM à accepter une vente de Payet ?