Mercato - OM : Cette énorme nouvelle révélation à 30M€ sur le dossier Payet !

Publié le 24 janvier 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Si Dimitri Payet venait à quitter l’OM avant la fin du mercato hivernal, l’OM pourrait enregistrer une économie colossale à hauteur de 30M€.

Annoncé dans le viseur de West Ham qui souhaiterait le rapatrier cet hiver, Dimitri Payet aurait donc une chance de quitter l’OM dans les prochains jours. Le milieu offensif marseillais, sous contrat jusqu’en juin 2022, pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante afin de renflouer les caisses du club. D’ailleurs, fort de son imposant salaire perçu à l’OM (500 000€ brut par mois), Payet pourrait permettre de faire de belles économies.

30M€ économisés grâce à Payet ?