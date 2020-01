Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouvel énorme aveu de Benedetto sur son arrivée !

Publié le 25 janvier 2020 à 9h30 par A.M.

Quelques mois après son arrivée à l’OM, Dario Benedetto a confirmé qu’initialement il n’avait pas prévu de quitter Boca Juniors.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille était en quête d’un nouvel avant-centre et a décidé d’investir près de 15M€ pour Dario Benedetto, la grande priorité d’André Villas-Boas. Après des débuts très prometteurs, l’attaquant argentin a connu un léger passage à vide ces dernières semaines, mais il continue de garder la confiance de son entraîneur. Et Dario Benedetto reconnaît que son plan initial n’était pas de quitter Boca Juniors.

«Ce n'était pas ma décision de quitter Boca»