Mercato - ASSE : Claude Puel aurait activé une nouvelle piste défensive !

Publié le 25 janvier 2020 à 22h30 par La rédaction

Bien que le mercato des Verts soit plutôt calme, les dirigeants stéphanois s’activeraient en coulisse pour faire venir un jeune défenseur.

Le mercato de l’AS Saint-Étienne a été plutôt calme en ce mois de janvier. Pour le moment, les Verts se sont séparés d'Alpha Sissoko, prêté au Puy-en-Velay (National 1), et de Robert Beric qui s’est engagé avec le Chicago Fire (MLS). Si d’autres départs sont attendus comme celui de Loïs Diony, qui dispose d'une piste en Turquie selon nos informations, Claude Puel espère toujours recruter avant la clôture du marché dans moins d’une semaine. De ce fait, les dirigeants stéphanois se pencheraient sur un jeune défenseur.

L’ASSE en concurrence avec Amiens pour Yvann Maçon