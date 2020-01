Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 21h00 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, Morgan Sanson a fait le point sur son avenir ce samedi après la rencontre entre l’OM et Angers.

Alors qu’André Villas-Boas répète depuis plusieurs semaines qu’il ne veut voir aucun de ses protégés quitter l’OM en ce mois de janvier, il pourrait tout de même y avoir du mouvement d’ici la fin du mercato d'hiver. En effet, Dimitri Payet ou encore Morgan Sanson seraient courtisés. Le milieu de terrain se retrouverait notamment sur les tablettes du Zenit Saint-Pétersbourg et de West Ham, qui a d’ores et déjà transmis une offre à l’OM selon nos informations. Interrogé sur son avenir ce samedi, Morgan Sanson a tenu à rassurer les supporters phocéens.

« Aucun doute, je reste à l’OM jusqu’à la fin de la saison »