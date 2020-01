Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Emery… L’incroyable révélation de Di Maria sur son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 17h45 par A.M.

S’il est aujourd’hui un homme de base du système de Thomas Tuchel, Angel Di Maria a failli quitter le PSG a plusieurs reprises. Mais le technicien allemand a permis au Fideo de rester.

Arrivé en 2015, Angel Di Maria a connu des hauts et des bas au Paris Saint-Germain. Sa saison 2017/2018 a notamment été particulière puisqu’il a vu son temps de jeu être réduit de manière drastique suite à l’arrivée de Kylian Mbappé et Neymar. Unai Emery avait décidé de sacrifier le Fideo au profit de la MCN. Une situation que l’Argentin avait mal vécue, le poussant même à envisager un départ durant l’été 2018, à un an de la fin son contrat au PSG. Toutefois, Thomas Tuchel est arrivé et une discussion avec le technicien allemand a tout changé comme le révèle Angel Di Maria.

Tuchel a convaincu Di Maria de rester