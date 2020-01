Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces deux indésirables de Zidane ont tranché pour leur avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 16h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid tenterait tout pour les convaincre de s’en aller cet hiver, Brahim Diaz et Mariano Diaz continueraient de faire la sourde oreille.

Brahim Diaz et Mariano Diaz ne figurent pas dans les plans de Zinedine Zidane depuis le début de la saison. Le Real Madrid aurait ainsi l’intention de les faire partir cet hiver pour qu’ils bénéficient de temps de jeu ailleurs, et notamment l’ancien milieu de Manchester City âgé de 20 ans qui a été annoncé dans le viseur de l’OGC Nice. Cependant, les deux joueurs n’auraient pas l’intention de s’en aller du Real Madrid et n’auraient de cesse de repousser les avances des clubs intéressés.

Mariano et Brahim veulent attendre une opportunité au Real Madrid