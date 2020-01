Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet appel du pied lancé à Paul Pogba !

Publié le 25 janvier 2020 à 14h00 par A.C.

Claudio Marchisio, ancien coéquipier de Paul Pogba à la Juventus, aimerait bien le revoir à Turin.

Si Zinedine Zidane n’a pas abandonné l’espoir de voir Paul Pogba le rejoindre au Real Madrid, du côté de la Juventus on rêve toujours d’un come-back. La presse italienne assure que les Bianconeri seraient en contact constant avec Mino Raiola, agent de la star de Manchester United, afin de boucler un transfert au cours du prochain mercato estival. Reste à savoir combien pourrait couter une telle opération…

« Pogba ferait le plus grand bien à la Juventus »