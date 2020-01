Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui répond clairement à l'intérêt du Barça !

Publié le 25 janvier 2020 à 13h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Loren Moron pour pallier l’absence de Luis Suarez sur blessure, l’attaquant du Real Betis s’est exprimé sur l’intérêt annoncé des Blaugrana pour son profil.

Touché au ménisque du genou droit, Luis Suarez a été opéré début janvier par les médecins du FC Barcelone. Cependant, celui qui a inscrit 14 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec les Catalans est ainsi absent pour les quatre prochains mois de compétition, un véritable coup dur pour le Barça qui bataille pour la tête de la Liga avec le Real Madrid et qui a de grandes ambitions en Ligue des Champions. Ainsi, si Antoine Griezmann a été installé en tant que numéro 9 par Quique Setien, le FC Barcelone aurait malgré tout l’intention de recruter un nouveau buteur pour ne pas confier la tâche qu’à Antoine Griezmann. Et dans cette perspective, le Barça aurait ciblé Loren Moron, attaquant du Real Betis qui a déjà évolué sous les ordres de Quique Setien et qui a été auteur de 8 buts et de 2 passes déclives en 19 rencontres de Liga disputées. Et questionné sur ces informations, l’attaquant de 26 ans n’a pas caché qu’il était honoré d’être annoncé dans le viseur des Blaugrana .

« C’est toujours bien d’être associé avec d’aussi grandes équipes »