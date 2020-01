Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour ce dossier chaud ?

Publié le 25 janvier 2020 à 10h00 par A.C.

Le FC Barcelone a l’intention de faire tout son possible pour offrir Rodrigo Moreno à Quique Sétien.

Cherche désespérément attaquant de pointe. La blessure de Luis Suarez n’a fait que mettre en évidence le manque d’un véritable remplaçant dans l’axe de l’attaque. Ainsi, selon nos informations, le FC Barcelone songerait à Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal, mais en Espagne on parle plutôt de Rodrigo Moreno du FC Valence, très apprécié par le nouvel entraineur Quique Sétien.

Le Barça ne veut pas sacrifier Wagué et Pérez pour Rodrigo, mais…