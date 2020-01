Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce pour la succession de Suarez !

Publié le 24 janvier 2020 à 20h30 par La rédaction

Le profil de Rodrigo Moreno plairait au FC Barcelone pour combler l’absence de Luis Suarez. Son coach Albert Celades a été interrogé sur le potentiel départ de l’attaquant du FC Valence.

Le FC Barcelone va devoir se passer de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen sera éloigné des terrains pour plusieurs mois en raison d’une opération à un genou. De ce fait, les dirigeants b laugrana chercheraient à lui trouver un remplaçant, et le profil de Rodrigo Moreno, sous contrat avec le FC Valence jusqu’à l’été 2022, semble les séduire. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur des Blanquinegros Albert Celades a été interrogé sur un potentiel départ de son joueur avant la fin du mois de son attaquant.

« Il est là pour jouer et nous aider »