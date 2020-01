Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien ouvre la porte à un nouveau buteur !

Publié le 24 janvier 2020 à 15h30 par A.M. mis à jour le 24 janvier 2020 à 15h31

Avant d'affronter Valence, et donc Rodrigo Moreno, Quique Setien en a profité pour encenser l'attaquant espagnol dont le nom revient avec insistance du côté du Barça.

Avec la blessure de Luis Suarez, absent jusqu'au mois d'avril, le FC Barcelone s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre avant la fin du mercato d'hiver le 31 janvier prochain. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, la grande priorité du Barça se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, il sera difficile de convaincre Arsenal, donc le club catalan s'est rabattu sur Rodrigo Moreno. Une offre de prêt avec une option d'achat avoisinant les 40M€ aurait même été transmise à Valence ces dernières heures. Présent en conférence de presse avant d'affronter Valence et l'attaquant espagnol qu'il convoite, Quique Setien s'est prononcé sur ce dossier.

«J'aime tous les grands joueurs»