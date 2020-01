Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Quique a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2020 à 12h30 par H.G.

Alors que Carles Perez serait poussé vers la sortie au FC Barcelone, l’attaquant de 21 ans ne manquerait pas d’options pour rebondir d’ici la fin du mercato hivernal.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setien commence peu à peu à prendre en main son effectif et à prendre des décisions radicales. Et la première d’entre-elles concernerait Carles Perez, jeune attaquant de 21 ans issu du centre de formation du Barça. En effet, d’après les informations de la presse espagnole, le nouvel entraîneur des Blaugrana aurait annoncé à son joueur qu’il ne comptait pas sur lui pour la suite de la saison et qu’il valait mieux pour lui qu’il trouve une porte de sortie d’ici la fin du mercato hivernal. Et bonne nouvelle pour Carles Perez, de nombreux clubs se montreraient intéressés par la perspective de l’accueillir prochainement.

La Roma, le Bayern, Dortmund et Séville intéressés