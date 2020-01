Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo affiche un souhait inattendu avec Paredes !

Publié le 24 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Leandro Paredes affiche un bien meilleur visage cette saison avec le PSG, Daniel Riolo a constaté que le milieu de terrain argentin avait tout de même un axe de progression.

Recruté par le PSG pour 40M€ lors du mercato hivernal 2019, Leandro Paredes a eu beaucoup de mal à confirmer les nombreux espoirs placés en lui durant ses premiers mois passés dans la capitale. Mais depuis le début de la saison, le milieu de terrain argentin affiche un bieu meilleur visage. Daniel Riolo, interrogé mercredi soir sur les ondes de RMC Sport, estime néanmoins que Paredes devrait beaucoup plus faire profiter le PSG de sa bonne frappe de balle.

« Il devrait envoyer une ou deux sacoches »