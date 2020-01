Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo dézingue un joueur de Tuchel !

Publié le 21 janvier 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Très agacé par le niveau de jeu affiché par Layvin Kurzawa au PSG, Daniel Riolo a poussé un retentissant coup de gueule contre le latéral gauche français.

En attendant de savoir si Layvin Kurzawa quittera le PSG pour rejoindre Arsenal cet hiver, le latéral gauche ne semble clairement pas faire l’unanimité lorsqu’il est aligné par Thomas Tuchel cette saison. Pointé du doigt pour son niveau de jeu, Kurzawa a notamment agacé Daniel Riolo, et le chroniqueur de RMC Sport s’est payé le latéral gauche français du PSG dimanche soir après la victoire à Lorient en Coupe de France.

« C’est du jamais vu, c’est une honte »