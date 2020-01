Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait réaliser un joli coup pour oublier Kurzawa !

Publié le 20 janvier 2020 à 14h45 par T.M.

Dans les prochaines semaines ou mois, Layvin Kurzawa quittera le PSG. Et pour le remplacer, Leonardo aurait une nouvelle idée en tête.

Les jours de Layvin Kurzawa pourraient bien être comptés au PSG. Alors qu’il sera libre en juin prochain, le Français pourrait partir dès ce mois de janvier. Arsenal serait, en effet, très intéressé. Toutefois, à en croire Leonardo, ce dossier est encore au point mort. « On n'a jamais eu de proposition, zéro, par rapport à Kurzawa. Il joue beaucoup de matches, il est là. On n'a pas eu une proposition exacte, c'est aussi un joueur en fin de contrat mais on n'a rien eu », a concédé le directeur sportif du PSG. Le départ est toutefois proche pour Kurzawa. Un joueur qu’il faudra alors pallier pour le club de la capitale.

Un nouvel élément pour le clan des Brésiliens ?