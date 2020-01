Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo interpelle deux joueurs pour leur avenir !

Publié le 20 janvier 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Désireux de boucler au plus vite les prolongations de contrat de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche au PSG, Leonardo s’est confié sans détour sur ces deux dossiers épineux.

Alors que leurs contrats d’aspirant prendront fin en juin prochain avec le PSG, Adil Aouchiche (17 ans) et Tanguy Kouassi (17 ans) auraient dernièrement reçu des offres de prolongation de la part de Leonardo. Le directeur sportif brésilien, soucieux de conserver ces deux jeunes talents au PSG, a d’ailleurs tenu à leur faire passer un message fort dimanche soir en zone mixte après la victoire à Lorient (1-0).

« On doit arriver au bout des négociations »