PSG : Le message fort de Kylian Mbappé pour Neymar !

Publié le 22 janvier 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que le parcours de Neymar au PSG n’a pas été de tout repos depuis son arrivée, Kylian Mbappé se réjouit de voir son coéquipier revenir sur le devant de la scène.

Arrivé en grande pompe dans la capitale à l’été 2017, Neymar n’est pas encore parvenu à faire l’unanimité auprès des supporters du PSG. Il faut dire que l’international brésilien a été écarté des terrains durant de longs mois en raison de graves blessures, sans oublier ses envies de départ l’été dernier. Mais depuis le début de la saison, Neymar affiche une régularité impressionnante et apparaît clairement comme le joueur le plus décisif du PSG avec 13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Un retour en forme que salue Kylian Mbappé, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mardi.

«Ces deux saisons ont été difficiles pour lui, mais il revient à son meilleur niveau»