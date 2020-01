Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé s’enflamme totalement pour sa relation avec Neymar !

Publié le 21 janvier 2020 à 23h45 par A.M.

En marge de l’inauguration de sa nouvelle association « Inspired by KM », Kylian Mbappé s’est prononcé sur sa relation avec Neymar.

Arrivés tous les deux au Paris Saint-Germain durant l’été 2017, Kylian Mbappé et Neymar ont rapidement noué des liens d’amitié et une complicité qui saute aux yeux sur le terrain. Quand il débarque en provenance de l’AS Monaco, le jeune français n’est qu’un grand espoir du football pendant que le Brésilien est déjà une superstar mondiale. Entre temps, Kylian Mbappé a grandi très vite au point de faire de l’ombre à Neymar. Mais visiblement, cela n’entache en aucun cas leur relation sur et en dehors du terrain comme l’explique le numéro 7 du PSG dans une interview accordée à Esporte Interativo .

«La relation est fusionnelle»