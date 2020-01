Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé jette un froid sur son avenir !

Publié le 21 janvier 2020 à 9h45 par A.M.

De nouveau auteur d’une saison impressionnante, Kylian Mbappé est au cœur de nombreuses spéculations pour son avenir. Et bien qu’il refuse d’évoquer son futur pour le moment, l’attaquant du PSG ne ferme aucune porte pour l’été prochain.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l’été 2017 sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 180M€, Kylian Mbappé n’a cessé de grandir depuis ses premiers pas avec le club de la capitale. Devenu Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, l’ancien Monégasque affole les compteurs avec le PSG. Auteur de 21 buts et 12 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est même considéré comme le joueur le plus cher du monde par de nombreuses études. Du haut de ses 21 ans, l’attaquant des Bleus est même l’objectif prioritaire du Real Madrid qui semble disposé à faire toutes les folies pour Kylian Mbappé qui a évoqué son avenir dans une interview accordée à la BBC en marge de l’inauguration de son association « Inspired by KM » qui viendra en aide à 98 jeunes âgés de 9 à 16 ans. Et s’il assure être concentré à 100% sur le PSG à l’heure actuelle, Kylian Mbappé est moins catégorique pour l’été prochain.

«À la fin de la saison, nous verrons»