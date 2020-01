Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Reinier Jesus dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 21 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Après s’être enflammé sur son transfert au Real Madrid, Reinier Jesus revient sur les approches de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane à son égard.

Comme annoncé par nos soins le 4 janvier, le Real Madrid s’était montré convaincant avec son offre auprès des dirigeants de Flamengo. Une révélation exclusive du 10 Sport qui s’est donc confirmée lundi avec l’officialisation du transfert du jeune attaquant de 18 ans. Florentino Pérez a donc réussi à battre le PSG, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid concernant le Brésilien, malgré la proposition de Leonardo, toujours selon informations. Heureux d'intégrer la Maison-Blanche , Reinier Jesus en dit plus sur les coulisses de son arrivée.

« J'étais à la Coupe du monde des clubs quand j'ai commencé à découvrir ce qui se passait »