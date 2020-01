Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Reinier Jesus s’enflamme pour son arrivée au Real !

Publié le 20 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Interviewé quelques heures après son transfert au Real Madrid, en provenance de Flamengo, Reinier Jesus ne boude pas son plaisir d'avoir rejoint la Casa Blanca.

C’est officiel depuis ce lundi : Reinier Jesus a rejoint le Real Madrid jusqu’en juin 2026. Une officialisation qui vient donc confirmer les exclusivités du 10 Sport, dont celles des 3 et 4 janvier derniers. La nouvelle pépite de Zinedine Zidane intégrera, dans un premier temps, l'équipe réserve avant, peut-être, de rejoindre l'effectif de Zidane Zidane. Un joli coup réalisé par Florentino Pérez, président merengue , lui qui devrait attendre dimanche, date des 18 ans de Reinier Jesus. Ce dernier s'enthousiasme suite à son arrivée au Real Madrid, le tout lors d'un entretien à AS .

« Je n'imaginais pas que tant de choses se produiraient dans ma vie et que j'aurais la chance de réaliser mon rêve »