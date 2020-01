Foot - PSG

PSG - Clash : Le clan Cavani furieux contre Leonardo !

Publié le 21 janvier 2020 à 11h15 par A.M.

Alors que Leonardo a révélé l’existence d’un accord oral avec Edinson Cavani afin d’attendre la fin de la saison pour un départ, l’entourage du Matador serait très remonté contre le directeur sportif du PSG.

Dimanche soir, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair dans le dossier Cavani en révélant les velléités de départ du Matador . Toutefois, le directeur sportif du PSG avait surtout précisé qu’il tenait un accord avec son attaquant : « On n'a jamais pensé à ça. On avait même un accord, une idée, qui était de regarder pendant la saison et de décider après pour son futur . » Une sortie qui n’a pas du tout plu à l’entourage d’Edinson Cavani.

La sortie de Leonardo sème la zizanie dans le clan Cavani