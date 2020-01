Foot - PSG

PSG - Polémique : Après Neymar, ce joueur de Ligue 1 s'en prend à Paredes !

Publié le 22 janvier 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors qu’une altercation avait éclaté en marge de la rencontre Montpellier-PSG (1-3) en décembre dernier, Andy Delort a rallumé la mèche avant le match retour, qui aura lieu le 1er février. Et après Neymar, l'international algérien a un autre Parisien dans le collimateur.

C’était un évènement qui avait fait beaucoup parler. Le 7 décembre dernier après la rencontre Montpellier-PSG (1-3), une échauffourée avait éclaté entre les joueurs du PSG et de Montpellier, notamment entre Andy Delort et Neymar. Alors que le match retour aura lieu le 1er février prochain au Parc des Princes, Andy Delort a déjà lancé les hostilités en déclarant récemment : « Neymar, on verra comment il me regarde, vous le savez, moi, je n’ai peur de personne. »

« Moi, c'est plus Paredes que Neymar. C'est incroyable comment il parle »