Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé déclare sa flamme à… Marco Verratti !

Publié le 22 janvier 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Figure emblématique du PSG version QSI, Marco Verratti est d’ailleurs le joueur parisien qui a le plus impressionné Kylian Mbappé comme l’a indiqué l’attaquant français.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé a donc l’occasion de côtoyer des joueurs de très haut niveau tels que Neymar, Thiago Silva ou encore Angel Di Maria. Pourtant, l’ancien attaquant de l’AS Monaco semble avoir été surtout marqué par un autre de ses partenaires du PSG : Marco Verratti. Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Mbappé affiche toute son admiration pour le milieu de terrain italien du PSG.

« Une chance incroyable de l’avoir dans l’équipe »