PSG : Zidane répond aux propos de Kylian Mbappé !

Publié le 21 janvier 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé n’a pas manqué de déclarer sa flamme à Zinedine Zidane lundi soir, l’entraîneur du Real Madrid a répondu aux éloges de l’attaquant du PSG.

« Mes idoles ? J'ai eu des phases. Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane », confiait Kylian Mbappé lundi soir à l’occasion du lancement de son association « Inspired by KM », affichant ainsi toute son admiration durant son enfance pour Zinedine Zidane. Et l’entraîneur du Real Madrid, visiblement touché par ces éloges de la part de l’attaquant du PSG, lui a répondu.

« Maintenant, c’est lui l’exemple »