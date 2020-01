Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé affiche son admiration pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 janvier 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Grand fan de Cristiano Ronaldo lorsqu’il était enfant, Kylian Mbappé se livre sur la star portugaise. Et l’attaquant du PSG estime que la Juventus a logiquement franchi un cap avec son arrivée…

« J'ai eu des phases. Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane », confiait dernièrement Kylian Mbappé sur l’admiration qu’il portait à Zinedine Zidane durant son enfance. Mais l’attaquant français du PSG avait une autre idole à cette période, un certain Cristiano Ronaldo. Et dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Mbappé se confie sur la star de la Juventus.

« Maintenant, j’ai la chance de l’affronter »