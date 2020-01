Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Neymar pour Kobe Bryant !

Publié le 27 janvier 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Les hommages se multiplient après le décès de Kobe Bryant dimanche, à l’image de Neymar, star du PSG.

Une légende s’est en allée dimanche. Victime d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant est donc décédé dans la banlieue de Los Angeles. L’ancien arrière des Lakers (1996-2016) s’envolait avec l’une de ses filles pour assister à un match de basket. Une véritable tragédie pour la NBA, et le sport en général. Lors de son deuxième but sur la pelouse du LOSC (2-0), Neymar s’est empressé de faire le geste du N°24, deuxième numéro de Bryant dans sa longue carrière. Et la star du PSG revient sur la mort de l’Américain (41 ans).

« C’est une grande tristesse pour nous tous »