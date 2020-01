Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving pousse un coup de gueule après sa sortie polémique !

Publié le 20 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Il y a quelques jours, Kyrie Irving a réclamé publiquement du renfort pour les Nets. Alors que sa sortie a créé la polémique, le meneur de 27 ans s’est agacé.

Kyrie Irving se défend comme il peut. Il y a quelques jours, le meneur des Nets a réclamé publiquement des recrues à sa direction : « Nous étions conscients de la situation en début de saison. Collectivement, j'ai l'impression que nous avons de bonnes pièces, mais c'est flagrant que nous avons besoin d'une ou deux armes supplémentaires en plus de moi, KD, DeAndre Jordan, Garrett Temple, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert ». Alors qu’il a pointé du doigt les joueurs qui méritaient d’être soutenus, Kyrie Irving a créé la polémique. Dans des propos rapportés par Basket Session , le natif de Melbourne est revenu sur sa sortie.

«Ce n'est pas comme si j'étais un c*****d qui gueulait tout le temps»