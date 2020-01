Basket

Basket - NBA : Carmelo Anthony revient sur son départ des Rockets

Publié le 16 janvier 2020 à 15h35 par A.D.

La saison dernière, les Rockets se sont séparés de Carmelo Anthony après seulement dix matchs. De retour sur le parquet du Toyota Center ce jeudi, Melo est revenu sur son départ de Houston.

Carmelo Anthony a déjà digéré son départ des Houston Rockets. La saison dernière, la franchise texane a décidé de se séparer de Melo après seulement dix matchs disputés. De retour au premier plan avec les Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony a retrouvé les Rockets ce jeudi (Rockets 107 - 117 Trail Blazers). L’ailier de 35 ans en a profité pour revenir sur son départ de Houston.

«Maintenant je suis plutôt en paix avec»